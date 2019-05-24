التوتر يسيطر على الشرق الأوسط..واشنطن تدرس إرسال قوات إضافية بسبب إيران.. والاستخبارات الأمريكية ترصد تهديدات إيرانية لمصالحها.. بومبيو: عازمون على الإجهاز على البرنامج النووي الإيراني

- ترامب يصعد لهجته تجاه إيران: مستعدون لإرسال قوات إذ كان هناك حاجة لذلك

- بومبيو: إيران ترعى الإرهاب منذ 40 عاما

- وطهران ترد: أيدينا على الزناد





تستمر الأزمة السياسية بين واشنطن وطهران على درجة غليانها، مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان أن وزارته تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.





إرسال قوات أمريكية إلى الشرق الأوسط يعكس مزيدا من الضغط الذي تريده الولايات المتحدة على إيران من أجل التخلي كاملة عن برنامجها النووي.





تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جاءت بالتزامن أيضا مع تهديدات ترامب بأن بلاده سوف ترسل قوات إضافية للشرق الأوسط "إذا احتاجت ذلك"، في حين أعلنت المخابرات الأمريكية رصد تهديدات إيرانية لمصالح واشنطن.





غير أن تهديدات واشنطن قوبلت بتهديدات وتعنت من قبل إيران التي أعلنت أن "أصابعها على الزناد"، ومستعدة لتدمير المعتدين.

التهديدات جاءت أيضا على لسان حسن روحاني، الرئيس الإيراني، الذي أكد أن بلاده لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف.





- البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط





خلال تصريحات مساء أمس الخميس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة أن وزارته تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران.





وأوضح شانهان: "ما نبحثه هو هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟ قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".





لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (بنتاجون) التقارير التي أشارت إلى أن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.





وأشار إلى أن البنتاجون سيقدم تقريرا إلى الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية، موضحا أن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.





وبالتوازي، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط إن دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي "هزمنا تنظيم داعش في العراق وسوريا".





وتابع ترامب أن إيران تعاني الكثير من المشكلات منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.





- واشنطن عازمة على الإجهاز على برنامج إيران النووي





ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس أن الولايات المتحدة، عازمة على وقف برنامج إيران ومنعها من الحصول على السلاح النووي، وكذلك منعها من بناء برنامج صاروخي والقيام بحملات إرهابية.





واعتبر بومبيو - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - التهديد الذي تشكله إيران أنه "حقيقي وموثوق"، متعهدًا بالرد على أي اعتداء إيراني، نافيًا إرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط.





وتابع بومبيو أن النظام الإيراني يرعى الإرهاب منذ 40 عاما، وأن ترامب عازم على تغيير مسار هذا النظام، وذلك عبر "الأثر المحدد" للعقوبات والقيود المفروضة على "قدرة القيادة الإيرانية على إثارة الإرهاب".





تصريحات بومبيو أكدتها المخابرات الأمريكية التي رصدت تهديدات إيرانية لمصالح واشنطن.





وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك أن الاستخبارات الأمريكية بدأت ترصد تهديدات إيرانية للمصالح الأمريكية في المنطقة.





وأضاف هوك، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، أن واشنطن إتخذت إجراءات وقائية ضد أي تهديدات إيرانية محتملة.





- وإيران لأمريكا: احذروا، أصابعنا على الزناد





ولم تتوقف تصريحات إيران المحذرة لواشنطن من أي عمل عسكري استفزازي، إذ أوضح اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، تأكيده أن الظروف الحالية على الصعيدين الداخلي والدولي، تدعو جميع الإيرانيين إلى معترك الجهاد واليقظة.





وأضاف باقري في بيان بمناسبة "الیوم الوطني للمقاومة والتضحیة والنصر"، الخمیس، أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع".





وشدد على أن "الظروف الجديدة لمواجهة النظام الأمريكي المستبد، تدعو جمیع الایرانیین إلى الجهاد والیقظة والتحلي بمزید من القوة".





وأضاف رئیس الأركان الإيراني، أن "على الأعداء أن یدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقویة تقف في طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة إدارة أمریكا البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور".





الرئيس الإيراني، حسن روحاني أكد أيضا أن بلاده لن تستلم للضغط الأمريكي ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف.



