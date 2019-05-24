ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تجري تدريبات مدنية وعسكرية الأسبوع المقبل

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:38 ص
الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي
أ ش أ
تعتزم كوريا الجنوبية اجراء تدريبات مدنية-عسكرية جديدة، الأسبوع المقبل، وذلك لتحسين الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة، وهي الأحدث في سلسلة من إعادة تنظيم تدريبات الدفاع لدعم جهود السلام مع كوريا الشمالية.

وذكرت وزارتا الدفاع والداخلية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن التدريبات (أولتشي تايجوك) سُتجرى في الفترة من 27 وحتى 30 مايو، وسيشارك فيها حوالي 480 ألف مدني ومسئول حكومي وأعضاء من القوات المسلحة من حوالي 4 آلاف جهة حكومية ووكالات ذات صلة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وتم استبدال التدريبات الصيفية "أولتشي فريدوم جارديان" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالنوع الجديد من التدريبات التي تجمع بين برنامجين حاليين -تمرين قيادة موقع تيجوك بقيادة الجيش الكوري الجنوبي وتدريبات أوتشي الحكومية، التي كانت جزءًا من أولتشي فريدوم جارديان.

وأشارت الوزارات إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز قدرات إدارة الأزمات في البلاد في التعامل مع مختلف تهديدات السلامة والأمن، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية واسعة النطاق، فضلًا عن ضمان وضع الاستعداد.

ترشيحاتنا

بوسي تتألق بحفل كامل العدد في خيمة "الحارة" بالقاهرة الجديدة .. صور

أخبار النادي الأهلي الخميس 23-5-2019

أخبار الزمالك الخميس 23-5-2019

نقل جثمان زكي مبارك من القاهرة لدفنه في غزة.. وأسرته تستعد لمقاضاة أردوغان.. صور

شاهد.. حلا شيحة بفستان الزفاف عبر انستجرام

برلماني: استيراد الاتحاد الأوروبي للفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها

ads

أسعار هوندا 2019 في مصر.. موفرة في البنزين

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان

قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

محافظة القاهرة: الانتهاء من تأثيث وفرش وحدات مشروع روضة السيدة زينب

الأهلي يستقر على رفض مواجهة المقاولون قبل خوض الزمالك لمؤجلاته

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور