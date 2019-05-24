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طريقة عمل المكرونة البشاميل

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:17 ص
طريقة عمل المكرونة
طريقة عمل المكرونة البشاميل
اسماء محمد
تعد المكرونة البشاميل من أشهى الأكلات وأكثرها انتشارا على مائدة الأسرة المصرية خاصة في العزومات ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة.
نعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل المكرونة البشاميل بخطوات الشيف أميرة شنب.
مقادير المكرونة البشاميل:
مكرونة
ملح
فلفل اسود
زيت
زبدة
دقيق
لبن
كريمة
قرفة
جوزة الطيب
لحمة مفرومة
بصل مفروم
ثوم مفروم
حبهان
ورق لورى
مستكة
بهارات
معجون طماطم
رشة سكر
جبنة مبشورة حسب الرغبة
طريقة المكرونة البشاميل:
* شوحى الزبدة و الزيت مع الدقيق على النار حتى تتجانس المكونات و يحمص الدقيق.
* ضيفى اللبن تدريجيا مع ملح وفلفل و قرفة و جوزة الطيب و قلبيه باستمرار حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب.
* ضيفى الكريمة لدعم المذاق و قلبيه جيدا ثم ارفعيه من على النار .
* شوحى البصل مع الزيت و ملح وفلفل ثم ضيفى اليه الثوم و التوابل كلها .
* ضيفى اللحمة المفرومة و اتركيه حتى تنضج تماما مع اضافة ملعقة معجون الطماطم و رشة السكر .
* ارفعى ملعقة كبيرة من البشاميل المجهز مع 2 ملعقة من الصلصة و رشة سكر على المكرونة المسلوقة وقلبيهم جيدا .
* ارفعى ملعقة أخرى من البشاميل فى اسفل طاجن الفرن ثم ضعى المكرونة المسلوقة طبقة ثم ضعى اللحمة المعصجة ثم باقى كمية المكرونة .
* ضعى البشاميل من أعلى و يمكنك ان ترشى الجبنة المبشورة من على الوجه .
* أدخليها الفرن حتى تكتمل النضج و يحمر الوجه و قدمي المكرونة البشاميل ساخنة على سفرتك.

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