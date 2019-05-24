تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الجمعة 24-5-2019.. فيديو

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، مقطع فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-5-2019 في مختلف المحافظات وجاءت على النحو التالي:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 30 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 29 40

دمنهور 22 39

الإسكندرية 20 32

بلطيم 21 32

مطروح 19 29

السلوم 17 28

سيوة 23 37

بورسعيد 22 30

دمياط 21 30

الزقازيق 21 41

الاسماعيلية 24 42

السويس 25 40

العريش 21 37

رفح 21 36

رأس سدر 24 36

نخل 17 42

نويبع 27 37

طابا 26 38

كاترين 20 34

الطور 23 41

شرم الشيخ 26 39

الغردقة 28 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 23 42

بنى سويف 23 42

المنيا 24 44

أسيوط 28 43

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 27 42

أبوسمبل 25 42

الوادى الجديد 24 45

شلاتين 24 36

ابو رماد 25 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 33





