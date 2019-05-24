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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة عن البلاد..فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:02 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الموجة انكسرت اليوم على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، مؤكدًا أن اليوم هناك انخفاض حوالى 6 درجات فى الحرارة عن أمس الخميس.

وأشار إلى أن، الموجة الحارة ستنكسر عن القاهرة والوجه البحري مساء اليوم الجمعة.

وأوضح أن الجميع سيشعر بتغير فى درجات الحرارة مساء اليوم الجمعة.

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