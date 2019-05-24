محمد أبو المعاطى يكتب.. جبر الخواطر‎

أن تطييب النفوس المنكسرة وجبر الخواطر خلق كريم وصفة من صفات الأنبياء والصالحين وخلق إنسانى عظيم لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة وهو من أعظم الأسباب التى تنشر الألفة والمحبة والسلام بين النفوس، هى عبادة جليلة أمر بها الدين وتخلق بها سيد المرسلين محمد ـ صلي الله عليه وسلم ـ بها تنال الدرجات وترفع المقامات.



هو خلق يدل على سمو النفس وعظمة القلب وسلامة الصدر ورجاحة العقل ونبل الخلق وأصالة المعدن ومن أسماء الحق ـ سبحانه وتعالى الحسني وصفاته( الجبار) و تعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه.



ومن أعظم الآيات قوله ـ تعالي: ولسوف يعطيك ربك فترضي.



ثقه ويقين فى الله، سيعطيك و يرضيك وهى أقصى معانى اليقين والاطمئنان .



فإن جبر الخواطر عبادة عظيمة وإدخال السعادة على نفس بشريه جزاؤها كبير، الكلمة الطيبه حسنه والابتسامه حسنة، هى عبادات بسيطة و جزاؤها عظيم وأخيرا فإن الله يجبر بخاطر من يجبر خواطر الناس ومن صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر.



فاللهم اجعلنا من جابري الخواطر واجبر بخاطرنا يا الله.



