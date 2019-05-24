يوم إفريقيا.. سفير مصر بكندا يلقي كلمة عن أولويات القاهرة خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي.. صور

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، في الاحتفال بيوم إفريقيا في العاصمة الكندية أوتاوا حيث تحدث عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.



جدير بالذكر أن يوم إفريقيا هو احتفال سنوي أقيم في 25 مايو 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية حيث وقع قادة 30 دولة إفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيسي في أديس أبابا في هذا اليوم.



وفي عام 1991، أنشئت منظمة الوحدة الإفريقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفي عام 2002 أنشئت منظمة الوحدة الإفريقية خليفتها الخاصة.