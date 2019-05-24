ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:47 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019 في مصر.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.
اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 18.92 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.
الين اليابانى 100: بيع 15.54و شراء 15.42.
فرنك سويسري: 16.92 بيع و16.79 للشراء.

ترشيحاتنا

قصة فيلم كان بطله إسماعيل ياسين وانسحب في آخر لحظة.. اسمه فتافيت السكر

تعرف على أفضل الدعاء في يوم الجمعة

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

موجز الرياضة.. هجوم حاد على جروس.. معسكر المنتخب الحل السحري لأزمة الدوري.. واجتماع طارئ بالجبلاية

مؤتمر صحفي لشوبير للإعلان عن حلول لإنهاء أزمة الدوري

أمران يحظر على المعتكف فعلهما أثناء الاعتكاف .. تعرف عليهما

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور