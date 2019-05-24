تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019 في مصر.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.08 جنيه، وشراء 16.96 جنيه.

اليورو: بيع 19.06 جنيه، وشراء 18.92 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 21.78 جنيه، وشراء 21.60 جنيه.

الين اليابانى 100: بيع 15.54و شراء 15.42.

فرنك سويسري: 16.92 بيع و16.79 للشراء.

