انخفاض 10 درجات بتلك المناطق اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة بالقاهرة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة الحارة كانت أمس، حيث سجلت 45 درجة على القاهرة، ووصلت على السواحل الشمالية إلى 42 درجة.





وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض 10 درجات على السواحل المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.



