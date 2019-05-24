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انخفاض 10 درجات بتلك المناطق اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة بالقاهرة..فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:40 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ندى فتح الله
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة الحارة كانت أمس، حيث سجلت 45 درجة على القاهرة، ووصلت على السواحل الشمالية إلى 42 درجة.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض 10 درجات على السواحل المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ونوه "شاهين" بأن القاهرة سوف تشهد انكسارا خفيفا في درجات الحرارة، حيث تنخفض درجتين أو ثلاث عن أمس، مشيرًا إلى أن الموجة الباردة سوف تصل إلى القاهرة مساء اليوم، لافتا إلى عودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي لها ابتداءً من الغد.

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