بسبب فيضان.. غرق قاربين فى نهر أركنساس الأمريكي.. فيديو

خرج قاربا نقل نهري عن السيطرة في نهر أركنساس في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتسبب تيار النهر العنيف بدفعهما إلى سد وإغراقهما.



ووفقا لفضائية "يورونيوز"، فإن القاربين ظلا يطوفان بشكل خارج عن السيطرة مع تيار النهر، وظهرا في البداية قرب بلدة ويبر فالس، لكن لقطات مصورة من الجو أظهرت فيما بعد لحظة اصطدامهما بالسد وغرقهما.



وأصدرت السلطات أمرا إلزاميا بإخلاء 600 شخص من سكان البلدة بسبب مخاوف من الفيضانات، حيث أدى تآكل ضفاف النهر إلى انهيار العديد من المنازل، بينما بقي بعضها معلق جزئيا في الهواء.



وتشهد ولايات كانساس وأوكلاهوما وغرب ميسوري أعاصير قوية وأمطار غزيرة وصلت شدتها في بعض المناطق إلى 12.7 سنتمترا.



