مسلسل خمسة ونص الحلقة 18.. استبعاد قصي خولي من الانتخابات وترشيح نادين نجيم بدلا منه

شهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "خمسة ونص"، معرفة غانم الغانم "رفيق أحمد علي" أن نجله جيمار "قصي خولي" متورط في غسيل أموال لذلك يقرر استبعاده من الترشح للانتخابات النيابية في لبنان عن اسم حزب الأرز ويقرر ترشيح زوجته بيان "نادين نجيم" بدلا منه.





ويغضب جيمار كثيرا ويقرر الذهاب إلى حبيبته السابقة عايدة ويخون زوجته ويشاهده حارسه الشخصي جاد "معتصم النهار" المغرم بزوجة جيمار "بيان".



