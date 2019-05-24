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فن

مسلسل خمسة ونص الحلقة 18.. استبعاد قصي خولي من الانتخابات وترشيح نادين نجيم بدلا منه

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "خمسة ونص"، معرفة غانم الغانم "رفيق أحمد علي" أن نجله جيمار "قصي خولي" متورط في غسيل أموال لذلك يقرر استبعاده من الترشح للانتخابات النيابية في لبنان عن اسم حزب الأرز ويقرر ترشيح زوجته بيان "نادين نجيم" بدلا منه.

ويغضب جيمار كثيرا ويقرر الذهاب إلى حبيبته السابقة عايدة ويخون زوجته ويشاهده حارسه الشخصي جاد "معتصم النهار" المغرم بزوجة جيمار "بيان".

وقبل كل هذه الأحداث كانت بيان أخبرت جيمار أنها حامل ولكنها لم تكن سعيدة لأن علاقتهما متوترة وهو طوال الوقت مشغول عنها بأعماله في البيزنس وعالم السياسة.

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