أجنبية تتهم أستاذا بالأزهر بالعنصرية والأخير يلقنها درسا قاسيا.. صور

قال الدكتور أسامة نبيل، أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين المسلم وغيره قائمة على الإحترام المتبادل، منوها أن الإنسانية عامل مشترك بين جميع البشر، فغير المسلم قد يعلن إسلامه غدا والمسلم قد يخرج من الإسلام غدا، ومن هنا يكمن مبدأ التعامل مع الآخر.





وأضاف نبيل، في حوار لصدى البلد، أنه لاحظ من خلال زياراته للدول الأجنبية، أن المجتمع الغربي يستقي معلوماته عن الإسلام والمسلمين من وسائل الإعلام الغربية ويحكم على كل مسلم أنه متطرف والإسلام دين إرهاب.





وتابع: ذات مرة كنت أنا وابنتي في رحلة خارجية وهى كانت محجبة ودخلنا سوبر ماركت ووجدنا امرأة غير فرنسية وفور دخولنا المكان صاحت إحدى السيدات، قائلة "ادي أول قنبلة دخلت علينا" فأصابتني الدهشة وذهبت إليها ووبختها وطلبت من مدير المكان طردها لأنها امرأة عنصرية وبالفعل تم طردها فورا منوها بأن هذه المرأة استقت معلوماتها من الإعلام الغربي الذي يشوه صورة الدين".



