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بين الناس

شكوى من انتشار مياه الصرف الصحي في شوارع مدينة السلام

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:32 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ أيمن ناصر من سكان شارع العروبان بمدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.

وقال ناصر في رسالته :"تحولت أغلب الشوارع بحدائق منطقة السلام إلى برك من المجارى ومياه الصرف الصحي بشارع الزهراء بجوار شركة المياه" .

وناشد الأهالى المسئولين بسرعة العمل على حل هذه المشكلة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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