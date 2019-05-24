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بين الناس

أهالي كفر طهرمس بفيصل يستغيثون من مشكلة تكرار انقطاع المياه

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:57 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ محمد البنداري ، إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، شكوى من انقطاع مياه الشرب بصفة متكررة بشارع الملكة بمنطقة كفر طهرمس فيصل .

وأشار البنداري ، إلى أن الأهالى يقومون باستخدام زجاجات المياه المعدنية لقضاء حوائجهم وأغراضهم اليومية.

وناشد محمد البنداري، المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة لعدم تحمل المواطنين العيش بدون مياه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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