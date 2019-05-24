أهالي كفر طهرمس بفيصل يستغيثون من مشكلة تكرار انقطاع المياه

أرسل القارئ محمد البنداري ، إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، شكوى من انقطاع مياه الشرب بصفة متكررة بشارع الملكة بمنطقة كفر طهرمس فيصل .



وأشار البنداري ، إلى أن الأهالى يقومون باستخدام زجاجات المياه المعدنية لقضاء حوائجهم وأغراضهم اليومية.



وناشد محمد البنداري، المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة لعدم تحمل المواطنين العيش بدون مياه.



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