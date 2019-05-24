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شكوى من تهالك محول كهربائي وعدم وجود غطاء بالمجاورة 8 بأكتوبر

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:49 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ محمد أمين عطية، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، من تهالك المحول الكهربائى بالحى 11 مجاورة 8 عمارة 53 بمدينة السادس من أكتوبر. 

وأرسل عطية فى شكواه: "أن المحول متهالك وعدم وجود الغطاء الخاص به موضحا أنهم قاموا بإرسال شكاوي أكثر من مرة بإدارة كهرباء السادس من أكتوبر".

وأشار محمد أمين عطية إلى أن هذه العلبة منخفضة في متناول الأطفال مما يعرضهم للخطر الشديد، ولا توجد به مفاتيح صالحة للاستخدام، مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل دائم وإتلاف الأجهزة المنزلية".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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