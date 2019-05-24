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الصين تؤكد أهمية تعميق التعاون مع أذربيجان في إطار "الحزام والطريق"

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده ترغب في تعميق التعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات خلال عملية البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

وأضاف وانغ عضو مجلس الدولة – في تصريحات خلال لقائه وزير الخارجية الأذري إلمار محمدياروف في عاصمة أذربيجان (باكو) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ - إنه في ظل القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين، فإن العلاقات الصينية الأذرية شهدت تطورا صحيا ومستقرا وحققت نتائج مثمرة، وتريد الصين مناقشة إقامة شراكة تعاونية مع أذربيجان في مجالات استكشاف الطاقة والتنمية الذاتية والاقتصاد الرقمي، ومواصلة تعاونهما في التصدي لـ"قوى الشر الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف.

من جانبه، قال وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف" إن بلاده مستعدة لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق، وتقوية التبادلات البرلمانية ودون الوطنية بين البلدين..معربا عن أمل بلاده في دخول المزيد من الشركات الصينية إلى السوق الأذرية، والتعاون مع الصين لمحاربة "قوى الشر الثلاث" والدفاع عن التعددية.

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