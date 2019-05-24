في عام.. طيران إيران يخسر مليون مسافر لهذا السبب.. فيديو

كشفت أرقام رسمية من طهران عن تراجع حاد في عدد المسافرين على متن رحلات شركات الطيران الإيرانية بنحو مليون مسافر على مدار السنة الماضية، بسبب العقوبات الأمريكية.



ووفقأ لفضائية الآن، فإن إيران شهدت تراجعا حادا في عدد المسافرين على متن رحلات شركات الطيران الإيرانية على مدار السنة الفارسية الماضية التي بدأت في 21 مارس 2018 وانتهت في 20 مارس الماضي وذلك وفقا لتقارير كشفت عنه وكالة أنباء مهر الإيرانية.



وكانت شركات طيران إيرانية قد خضعت لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية حيث حذرت أمريكا جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الإيرانية.