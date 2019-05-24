توريد ١٥٨ ألف طن قمح لصوامع الدقهلية منذ انطلاق الموسم حتى الآن

ارتفعت الكميات التي تم توريدها من القمح، لشون وصوامع وشون الدقهلية، حتى صباح اليوم الجمعة إلى ١٥٨ ألف طن منذ بدء موسم التوريد.



ويبلغ عدد الشون والصوامع والهناجر في الدقهلية نحو 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعين للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع، حيث ان المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 228.584 فدانًا، من 230 ألف طن متوقع توريدها.



ونوه المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة،إلى أن هناك غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع باستمرار عمليات التوريد بجميع المواقع والإبلاغ الفوري عن أي معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.