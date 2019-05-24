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مرأة

افتح قلبك الحلقة 19.. الصدق والوضوح أبرزها.. كيف تحافظ على ثقة زوجتك

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:55 م
كيف تحافظ على ثقة
كيف تحافظ على ثقة زوجتك
لمياء الياسين- هاجر هانئ
قال محمد رجب، خبير العلاقات الزوجية: إن بعض الزوجات يشكين من زوجها "أبو عين زايغة"؛ حيث يعانين من انعدام الثقة بينهما ما يؤثر على الحياة الزوجية والأسرية.

وأضاف "رجب" في برنامج "افتح قلبك" المذاع على موقع "صدى البلد"، أنه من الضروري وضع حلول للتعامل مع الرجل "أبو عين زايغة"، فلابد من أن يكون كل من الزوج والزوجة كتابا مفتوحا للآخر وأن يكون هناك نقاط مشتركة محددة بين الطرفين لعودة ثقة الزوجة مجددا.

ونصح خبير العلاقات الزوجية، هذا الزوج بالعدول عن هذه التصرفات والالتزام بالصدق والوضوح والصراحة مع زوجته، واستعادة الزوجة المواقف الجميلة والذكريات الإيجابية مع زوجها، لكى تكون بداية للنقاش الموضوعي وعودة حياتهما إلى طبيعتها.

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