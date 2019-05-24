افتح قلبك الحلقة 19.. الصدق والوضوح أبرزها.. كيف تحافظ على ثقة زوجتك

قال محمد رجب، خبير العلاقات الزوجية: إن بعض الزوجات يشكين من زوجها "أبو عين زايغة"؛ حيث يعانين من انعدام الثقة بينهما ما يؤثر على الحياة الزوجية والأسرية.





وأضاف "رجب" في برنامج "افتح قلبك" المذاع على موقع "صدى البلد"، أنه من الضروري وضع حلول للتعامل مع الرجل "أبو عين زايغة"، فلابد من أن يكون كل من الزوج والزوجة كتابا مفتوحا للآخر وأن يكون هناك نقاط مشتركة محددة بين الطرفين لعودة ثقة الزوجة مجددا.



