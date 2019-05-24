مصدر روسي: إرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية الأوكرانية حال إجرائها أمر ضروري لموسكو

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/ أن إرسال مراقبين روس للإشراف على الانتخابات البرلمانية الأوكرانية حال إجرائها أمر ضروري بالنسبة لبلاده.



وقال المصدر لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "من غير المعلوم ما الذي سيحصل خلال هذه الانتخابات، ففي حال إجرائها فإن هذه المسألة ستكون على الأجندة، وأنا أعتقد أنه من الضروري إرسال مراقبين أو اتخاذ قرار بإرسالهم على أقل تقدير".



وتساءل: "هل سيكون بمقدور المراقبين السفر إلى هناك؟، لأنه لا يزال في أوكرانيا قانون يمنع المراقبين الروس من المشاركة في مهام المراقبة، وعلى الأرجح، سيبقى القانون ساري المفعول..ومراقبونا غالبا لن يستطيعوا الذهاب إلى هناك"، مضيفًا "مع ذلك، نعتقد أننا كدولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدينا كل الصلاحيات والحقوق والالتزامات للمشاركة في المراقبة".



وكان الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن /الإثنين/ الماضي حل برلمان بلاده بشكل مبكر.



من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي، الأربعاء، أن قرار الرئيس الأوكراني غير قانوني ويثير أزمة دستورية.

