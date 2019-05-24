نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الترجي التونسي والوداد المغربي

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الوداد المغربي منافسه الترجي التونسي اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستعرض موقع صدى البلد تاريخ مواجهات الفريقين :-





التقي الفريقان في 8 مواجهات سابقة وحسم التعادل نصف المواجهات وحقق الترجي التونسي الفوز في ثلاثة وخسر واحدة أمام الوداد المغربي .





سجل الفريقين 15 هدفا في 8 مواجهات أحرز لاعبو الترجي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 فقط .





التقى الفريقين لأول مرة عام 1998 في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكؤوس الافريقية وحقق الترجي الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد وهي النتيجة الأكبر بين الفريقين حتى الان .





وفي لقاء العودة حقق الوداد الفوز علي الترجي بنتيجة هدفين دون رد وهو الفوز الوحيد للفريق المغربي أمام الترجي .





والتقى الفريقين في 4 مواجهات خلال عام 2011 حيث لعبا في دور المجموعات مباراتين وتعادلا ذهابا وايابا وتقابل في نهائي البطولة وتعادل الفريقين في المغرب سلبيا، فيما انتهى لقاء الإياب بتونس بفوز أبناء باب سويقة بهدف دون رد ليتوج بالبطولة



