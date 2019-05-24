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أخبار العالم

بسبب صفقة القرن.. بيان صادم من سلطنة عمان لـ إسرائيل

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:28 ص
بيان صادم من سلطانة
بيان صادم من سلطانة عمان لـ إسرائيل
سمر صالح
أصدرت سلطنة عمان بيانا صادما لـ إسرائيل وذلك على لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي بسبب بنود صفقة القرن.

وشدد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، على ضرورة أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.

وقال بن علوي عن الخطة الأمريكية الجديدة للسلام المعروفة بـ صفقة القرن، المنتظر إعلان تفاصيلها، "نعلم أن هذا الأمر ليس سهلا سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيرا من هذه التعقيدات لها حلول إسرائيل وفلسطين تقعان في منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي لا بد أن تكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".

وقال :"يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة... وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة".

وأضاف: "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة... وللفلسطينيين خيام هذا لن يكون مقبولا المسألة ليست مسألة أموال، لكنها مسألة شعب يقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".

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