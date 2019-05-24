بسبب صفقة القرن.. بيان صادم من سلطنة عمان لـ إسرائيل

أصدرت سلطنة عمان بيانا صادما لـ إسرائيل وذلك على لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي بسبب بنود صفقة القرن.





وشدد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، على ضرورة أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.





وقال بن علوي عن الخطة الأمريكية الجديدة للسلام المعروفة بـ صفقة القرن، المنتظر إعلان تفاصيلها، "نعلم أن هذا الأمر ليس سهلا سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيرا من هذه التعقيدات لها حلول إسرائيل وفلسطين تقعان في منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي لا بد أن تكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".





وقال :"يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة... وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة".



