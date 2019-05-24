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أخبار العالم

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى منع الصراعات وتسويتها سلميا لحماية المدنيين

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شو"، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع الصراعات أو تسوية الصراعات سلميا من أجل حماية المدنيين.

وقال شو – في كلمة بمجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ -" إن منع نشوب الصراعات وتسويتها عبر الطرق السلمية يمثل أكثر الطرق فعالية في حماية المدنيين، ويتعين على مجلس الأمن التحلي بالجدية في مباشرة مسؤولياته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنضال من أجل تسوية الصراعات عبر دعم الحوار والتشاور والمفاوضات السياسية حتى يتسنى تجنيب المدنيين ويلات الحروب".

وتابع "يجب علينا معارضة استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، ومعارضة سياسات القوة والتنمر".

وأشار المبعوث الصيني إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، انطلاقا من تبني مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والاستراتيجي المستدام، بناء شراكات تقوم على الحوار بدلا من المواجهة، وعلى الصداقة بدلا من الانحياز، سعيا إلى خلق عالم يتسم بالسلام الدائم والأمن العالمي.

وطالب شو المجتمع الدولي بدعم فكرة مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، ومفهوم الحوكمة العالمية القائمة على فكرة النمو المشترك عبر التحاور والتضافر، والنضال من أجل خلق بيئة دولية مستقرة وسلمية.

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