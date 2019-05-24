توقفي عندها.. آلام تتجاهليها تنذر بإصابتك بأمراض خطيرة

قدم موقع "بولد سكاي" الهندى، عددا من الآلام التي قد تتجاهلها الكثير من النساء، ولكنها قد تنذر بإصابتهن بأمراض خطيرة، ومن أبرز هذه الآلام:



1-آلام أسفل الظهر.. يعد ألم أسفل الظهر مؤشر لوجود تكيس المبايض لأن نمو كيس المبيض يضغط على المناطق المحيطة به ما يؤدي إلى الألم الشديد خصوصًا لو تمزق الكيس.



2- الشعور بانتفاخ البطن خلال فترة الدورة الشهرية واستمرار الانتفاخ بعدها قد يكون هذا عرضًا لسرطان المبيض أو سرطان الرحم.



3- ألم البطن لا بد من الانتباه له إذ إنه مؤشر للإصابة بسرطان البنكرياس أيضًا.



4- آلام الدورة الشهرية الشديدة ليس طبيعية وقد يكون الألم مؤشرًا على الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة الذي يعني نمو الأنسجة المبطنة للرحم في أماكن أخرى غير مكانها الطبيعي.