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مرأة

توقفي عندها.. آلام تتجاهليها تنذر بإصابتك بأمراض خطيرة

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
قدم موقع "بولد سكاي" الهندى، عددا من الآلام التي قد تتجاهلها الكثير من النساء، ولكنها قد تنذر بإصابتهن بأمراض خطيرة، ومن أبرز هذه الآلام:

1-آلام أسفل الظهر.. يعد ألم أسفل الظهر مؤشر لوجود تكيس المبايض لأن نمو كيس المبيض يضغط على المناطق المحيطة به ما يؤدي إلى الألم الشديد خصوصًا لو تمزق الكيس.

2- الشعور بانتفاخ البطن خلال فترة الدورة الشهرية واستمرار الانتفاخ بعدها قد يكون هذا عرضًا لسرطان المبيض أو سرطان الرحم.

3- ألم البطن لا بد من الانتباه له إذ إنه مؤشر للإصابة بسرطان البنكرياس أيضًا.

4- آلام الدورة الشهرية الشديدة ليس طبيعية وقد يكون الألم مؤشرًا على الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة الذي يعني نمو الأنسجة المبطنة للرحم في أماكن أخرى غير مكانها الطبيعي.

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