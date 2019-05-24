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كيف نجح مهربو البشر في ليبيا بتخطي قيود فيسبوك؟.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:37 م
الهجرة الغير الشرعية
الهجرة الغير الشرعية
شيرين عادل
تعد الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مأساة بكل المقاييس وتعتبر السبيل الأول على مستوى العالم، في تزايد أعداد القتلى وعلى الرغم من خطورته إلا إنه يعد وجهة ومطلب للكثيرين.

ووفقا لتقرير نشرته فضائية العربية، فإن صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعد إحدى الوسائل التي يعرف من خلالها الآلاف من الشباب الليبي معلومات عن رحلة الموت.

وفشل موقع "فيس بوك" في إغلاق صفحات الهجرة الغير الشرعية، رغم إعلانه تجديد قواعد السلامة والأمن فى الفترة الأخيرة، إذ يستغل المهربون هذه المنصات كوسيلة للإعلان عن عروضهم الخاصة بالمهاجرين اليائسين لعبور البحر المتوسط نحو الضفة الأوروبية.

وتم رصد عشرات الصفحات والمجموعات ل " فيس بوك" يقدؤ عدد متابعيها بالنسبة للشباب الليبى بالآلاف ولا تحتوى على منشورات تحث الشباب على الهجرة ولكنها تعرض برامج رحلات وتكلفتها فحسب بل ذهبت لأبعد من ذلك حتى باتت تستقبل تساؤلات عن المهتمين بالسفر بالطرق الغير الشرعية وترد عليها مع وعود زائفة بأن رحلات الشباب ستكون مضمونة الوصول.

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