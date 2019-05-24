يحب العزلة ويهتم بقضايا الدين أبرزها.. علامات إصابة الطفل بـ التطرف

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن بعض المتطرفين نجحوا في جذب العديد من الشباب من كل أنحاء العالم وتغذيتهم بالأفكار المتطرفة والمتشددة.



وأضاف المرصد، في تقرير له بعنوان "دور الأسرة في مكافحة التطرف" أن العديد من الهيئات والمؤسسات انتبهت لأهمية الحماية الأسرية للأطفال وما تفرضه هذه التحديات على الآباء والأمهات من ضرورة الاعتناء الجيد بأبنائهم وتحصينهم ضد هذه الأفكار المتطرفة والهدامة.



وفي هذا الصدد، أوردت منظمة "مشروع كلاريون" - المهتمة بمجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف- نصائح مهمة للآباء في شكل إنفوجرافيك للتعرف على علامات التطرف لدى أطفالهم، بيد أنها قد أكدت في البداية على أهمية خلق بيئة لا يمكن اختراق نقاط ضعف الأطفال من خلالها، وذلك عن طريق عدة أمور من بينها: قضاء وقت كبير معهم، ومناقشة القضايا المطروحة على الساحة العالمية بشكل واقعي معهم -بما في ذلك القضايا السياسية والدينية بطريقة تناسب مستواهم، والاهتمام -بشكل حقيقي- بما يفعلونه والبقاء على علم بما يقومون به، وخلق بيئة مفتوحة لهم بحيث يمكنهم مناقشة أي فكرة لديهم بدون خوف العقاب، ووضع حدود أو قيود للأجهزة المتصلة بالإنترنت عن طريق ضبط المرشحات أو تقييد وقت للدخول، وغيرها.



ووضعت المنظمة بعض سمات للأطفال الذين يكونون أكثر عرضة للتطرف، وهي:

- الأطفال الذين يشعرون بأنهم منبوذون أو أولئك غير المندمجين مع أقرانهم. وعلى الرغم من أنك لن تستطع القيام بالكثير لتغيير هذا الوضع، فإنه يمكنك استغلال الفرصة لملأ هذا الفراغ وتكون أنت رفيقهم في حياتهم.

- الأطفال الذين يشعرون بأنهم متروكون، إما بسبب غياب الآباء، أو انفصالهم بالطلاق.

- الأطفال الذين لديهم علاقات سيئة مع أفراد أسرتهم، أو الذين يريدون السيطرة على الآخرين.

- الأطفال الذين يبحثون عن الإثارة أو المغامرة.

- الأطفال الذين لديهم مشكلات في الصحة العقلية، مثل الإحباط، أو الإجهاد الذي يتبع الصدمات.

- الأطفال المتدينون بالفعل؛ حيث يمكن أن يكونوا عرضة للإنصات إلى شخصية دينية تقنعهم بأن التطرف أو التشدد هو الطريق الصحيح.

- الأطفال الذين يعتقدون بأنهم ضحايا الظلم، لاسيما الذين تحملوا تبعات التسلط العرقي.

- الأطفال الذين يقضون وقتًا كبيرًا على الإنترنت، أو من ليس لديهم من يراقب أنشطتهم عبر الإنترنت.



وأكد المرصد، أنه من الضروري أن يحرص الآباء والأمهات على مراقبة سلوكيات أطفالهم ومتابعتها بحيث يتمكنوا من التدخل في الوقت المناسب، والحيلولة دون وقوع أطفالهم ضحايا لدعايا التطرف والإرهاب، التي تمتلئ بها المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي.



ووضعت المنظمة بعض علامات التطرف التي يمكن للأبوين ملاحظتها على أطفالهم، والتي تتعلق معظمها بالتغيير في معتقدات الأطفال وميولهم، وطريقة قضاء أوقاتهم، فإذا لاحظ الأبوان أن الطفل يبدي اهتمامًا زائدًا بالقضايا الدينية أو السياسية، أو يزدري من يختلفون معه في الآراء التي كوَّنها حديثًا، أو أنه أصبح متعصبًا تجاه المختلفين معه في الدين أو العرق مثلًا، أو أنه يبرر العنف الذي يستخدم لتحقيق غرض ما، فإن هذه كلها تعد إشارات إلى أنه سلك مسلك التطرف ولابد من علاج فوري لهذه الحالة.



وبالمثل، إذا لُوحظ أن الطفل صار يحب العزلة، ويقضي الكثير من وقته على الإنترنت، أو أنه يزور المواقع المتطرفة، ويقضي الكثير من وقته مع أصدقاء جدد غير معروفين للأهل، ينبغي على الوالدين أن يزيدا من الرعاية المقدمة له. وإذا لزم الأمر، عليهما أن يتواصلا مع المختصين في هذا الشأن لكي يقدموا لهما المشورة حول النهج الأمثل الذي ينبغي عليهما اتباعه في هذه الحالة.



وقال المرصد، إن حماية الأطفال من خطر التطرف مسئولية خطيرة، ومهمة شاقة، ينبغي أن تتضافر كافة الجهود من أجل إتمامها على الوجه الأمثل؛ لأن الأطفال هم الأمل في مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، فإذا نشأوا على الأخلاق الحميدة، والقيم العليا، وعلى مبادئ السلام والحرية والتعايش السلمي، ظل الأمل في أن تخرج الأمة البشرية من ظلام التطرف والتعصب الذي يخيم على العالم.