ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتى نقل بزراعى دمنهور

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:12 ص
اصابة 4 أشخاص في
اصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتى نقل
جمالات الدمنهورى
أصيب 4 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بالطريق الزراعى السريع أمام عزبة الطنيخى بدائرة مركز دمنهور، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أمام عزبة الطنيخى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتى نقل ونصف نقل بذات الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "رامي ا ع ٢٢ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، مختار م ف ٢٤ سنة بجرح رديء بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، قدرى ع ز ٢٦ سنه الابعادية بجروح قطعيه بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، رمضان ح ج ٣٤ سنه بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم"، وجميعهم مقيمون بقرية الأبعادية.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

محمد رمضان: زلزال رحلة رجل لا يعرف المستحيل

خلف شعوبًا تدعو له..الإمارات تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد

مازال متراجعا.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 -5- 2019

5 أبراج تكره الصيف .. أولهم العقرب والميزان

شاهد.. رئيس الوزراء البريطانية تعلن استقالتها رسميا

معهد أرصاد أوروبي يحذر المصريين.. حرارة الجمعة "خطيرة" وينصح ببعض التدابير

ads

انخفاض 10 درجات بتلك المناطق اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة بالقاهرة..فيديو

الضربات تتوالي على العملة الخضراء..تراجع جديد يضرب الدولار بسبب الصناعات التحويلية

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

أسعار هوندا 2019 في مصر.. موفرة في البنزين

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

في صورة نادرة.. تعرف على الطفل الجالس ببساطة بجوار الملك سلمان

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي والقنوات الناقلة

قصة فيلم كان بطله إسماعيل ياسين وانسحب في آخر لحظة.. اسمه فتافيت السكر |نوستالجيا

الأهلي يستقر على رفض مواجهة المقاولون قبل خوض الزمالك لمؤجلاته

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-5-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور