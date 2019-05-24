إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتى نقل بزراعى دمنهور

أصيب 4 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بالطريق الزراعى السريع أمام عزبة الطنيخى بدائرة مركز دمنهور، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أمام عزبة الطنيخى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتى نقل ونصف نقل بذات الطريق.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "رامي ا ع ٢٢ سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، مختار م ف ٢٤ سنة بجرح رديء بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، قدرى ع ز ٢٦ سنه الابعادية بجروح قطعيه بالجسم وسحجات متفرقة بالجسم، رمضان ح ج ٣٤ سنه بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم"، وجميعهم مقيمون بقرية الأبعادية.



وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.