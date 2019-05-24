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حوادث

تهتك ونزيف بالذراع.. مصرع ربة منزل التفت على ملابسها آلة عجين بمخبز في سوهاج

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:36 ص
جثة - مصرع ربة منزل
جثة - مصرع ربة منزل التفت على ملابسها آلة عجين
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها أثناء تنظيف ماكينة العجين داخل مخبز خاص بنجلها بدائرة مركز ساقلته.

كان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "رئيسة. ك. ا" ٥٥ عاما ربة منزل وتقيم بناحية سفلاق دائرة المركز "جثة هامدة" إثر إصابتها بتهتك ونزيف حاد بالذراع الأيمن، وبسؤال ابنها "محمد. ح. ا" ٣٣ عاما حاصل على دبلوم صنايع قرر بأنه أثناء قيام والدته بتشغيل العجانة الخاصة بالمخبز البلدي الخاص به لتنظيفها إلتفت ملابسها بها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن وجود تهتك ونزيف بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات المباحث ذلك وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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