براعة يوشى هيروس.. حرفة تستخدم تقنية عمرها قرون لصنع مطبوعات المحاربين.. فيديو

فى ورشة عمل قديمة فى طوكيو يقوم يوشى هيروس بعمل دقيق من نوعه وهو طبع نمط دقيق عبر شريط من القماش يبلغ طوله 40 قدما.



يويشي هيروس، واحد من عدد قليل من الحرفيين المدربين باليابان لاتباع أسلوب "إيدو كومون"، وهي تقنية عمرها قرون من صبغ المواد باستخدام الإستنسل.



الإستنسل السبب الرئيسى الذى جعله يفكر فى السبب الذى يجعل الإستمرار فى إستخدام هذه التقنيات التقليدية مهم جدأ بالنسبة للحرفيين.



توصل هذا الحرفى لإستنتاج بإنه لا توجد تقنية جديدة يمكنها التغلب على الجمال والخلود فى شئ مصنوع يدويا، حيث يقوم " هيروس " بكتابة أنماط صغيرة متكررة على القماش من مسافة بعيدة بحيث تمتزج بلون واحد.



ينظم " هيروس" وفريقه "الإستنسل" بحيث يمكن تكرار الطباعة عدة مرات على امتداد قطعة طويلة من القماش ثم يقوم بنشر عجينة أرز ملونة على كل استنسل للحفاظ على هذه الحرفة التى تعود عمرها لقرون وخوفأ عليها من الإنقراض .