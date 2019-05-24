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رياضة

رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز إلى مدير الكرة بالهلال السعودي..تعرف على السبب

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:12 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
وجه الدولى السوري عمر خريبين مهاجم نادى بيراميدز رسالة مؤثرة إلى فهد المفرج مدير الكرة بنادي الهلال السعودي بعد تقدمه باستقالته من منصبه.

وكتب خريبين عبر حسابه بموقع تويتر: "كنت نعم الأخ والسند لنا كلاعبين في مواجهة أي صعوبات نواجهها داخل وخارج الملعب.. لن نوفيك حقك مهما عملنا.. شكرا فهد المفرج على كل ما قدمته بصمت لكيان الهلال".

وتنتهي إعارة خريبين لنادي بيراميدز نهاية الموسم الحالي ليعود بعدها إلى فريقه الأصلي الهلال السعودي.

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