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رياضة

رئيس اتحاد كرة الطائرة: حققنا مراكز متقدمة بكل البطولات.. وطموحنا الأولمبياد

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس اتحاد كرة الطائرة عن سعادته بمستوى المنتخبات وتحقيقهم الألقاب على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف عبدالدايم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مصر حصدت 4 بطولات إفريقيا المؤهلة لبطولات عالم وسيتم تنظيم بطولة العالم في مصر خلال سبتمبر بالإضافة إلى صعود 3 فرق شاطئية لبطولة العالم في ألمانيا وتايلاند، الاتحاد قدم كل الدعم للمنتخبات من حيث المعسكرات والاستعدادات.

وأكمل: اتوجه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية على مجهوداتهم ودعمهم للمنتخبات، وبتكرنا طرق لتوفير الدعم المادي عن طريق بروتوكولات مع الدول والدولة لم تقصر معنا حسب إمكانياتها.

وأوضح : بدأنا استعدادات بطولة العالم المقامة في مصر خلال شهر سبتمبر القادم وتم تقسيمها علي أربعة مراحل ما بين معسكرات داخلية وخارجية كما سيتم استدعاء ثلاث منتخبات لعمل دورة قبل خوض منافسات بطولة العالم.

واختتم: نسعى أن نقدم مستوى قويا في كل البطولات وطموحي الصعود إلى الأولمبياد لإحراز ميدالية باسم مصر وهو إنجاز يحسب للاعبين ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة .

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