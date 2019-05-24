المقاولون يكشف حقيقة مواجهة كوتوكو الغاني

نفى محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب تلقى فريقه أي دعوة لخوض مباراة ودية أمام كوتوكو الغاني خلال الأيام المقبلة.



وقال محمد عادل إن تركيز الفريق حاليا حول مبارياته المتبقية في الدوري مع الأهلي وبتروجت في الجولتين 33 و 34 من المسابقة.



وشدد المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد على أن الجهاز الفني يسعى لختام الموسم بشكل جيد والتواجد في المربع الذهبي ولم يتفق بخصوص أي مباريات ودية في الوقت الحالي.



وكانت أحد المواقع الأجنبية قد أشارت لاعتذار المقاولون عن اللعب وديا مع كوتوكو بسبب انشغاله بالدوري المصري والاتفاق مع أسيك ميموزا الإيفواري للعب معه.