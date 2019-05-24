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أخبار العالم

رغم الحر.. غزة تستعد لـ جمعة التكافل والتراحم

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:30 ص
غزة تستعد لـ جمعة
غزة تستعد لـ جمعة التكافل والتراحم
سمر صالح
يستعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة التاسعة والخمسين.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة " التكافل والتراحم" على حدود غزة بعد صلاة العصر من اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه رغم الحر الشديد سيشارك الفلسطينيون في المسيرات للتأكيد على إصرارهم على كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت: "المسيرات متواصلة ردا على غطرسة الإدارة الأمريكية وعنجهية الاحتلال وعلى كل المحاولات الرامية لشطب القضية الوطنية وأن المسيرات متواصلة بسلميتها وطابعها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية".

وألغت الهيئة المسيرات الجمعة الماضية بسبب الحر الشديد وكونها جاءت بعد يومين فقط من مسيرات مشابهة في ذكرى النكبة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 307 فلسطينيين استشهدوا من انطلاق هذه المسيرات في الثلاثين من مارس من العام 2018.

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