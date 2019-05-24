في جمعة رمضان الثالثة.. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى

يتوافد عشرات الآلاف المواطنين من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 على الأقصى لأداء الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.



وكان الاحتلال قد سمح بالدخول لمن تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما من الرجال فيما سمح لجميع النساء.



وتشهد الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس أزمة مرورية بسبب احتشاد العشرات من المواطنين الذين يسعون إلى الوصول للقدس وسط إجراءات إسرائيلية مشددة.



ولم تمنع الأجواء الحارة آلاف من المصلين من مختلف المناطق من الزحف إلى المسجد الأقصى.



وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشبان، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، من خلال منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة.

