السباعية تبهرهم.. الثقافة تحتفل مع الشعب الأوغندي بشهر رمضان.. صور

قدمت فرقة السباعية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من محافظة أسوان، مجموعة من حفلات الإنشاد الدينى والصوفي احتفالا بشهر رمضان في عدة مدن بأوغندا أبهرت خلالها الجمهور ونالت إعجاب واستحسان الشعب الأوغندي الذى تفاعل مع الفنانين المصريين، مطالبًا بتكثيف مثل هذه الفعاليات التى تعد أحد وسائل التقارب بين الشعوب الإفريقية.



وجاء ذلك تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها لتعزيز ودعم التواصل مع دول القارة السمراء واستكمالا لاحتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتي يأتي ضمن استراتيجيتها مد جسور التواصل الثقافي والفني مع دول افريقيا.



وحرص الشيخ شعبان رمضان موباج المفتي العام لأوغندا على استقبال ولقاء أعضاء وفد وزارة الثقافة المصرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في العاصمة كمبالا، وثمن دور القوة الناعمة في التواصل بين أبناء القارة السمراء.



كما أشاد موباج بالعلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، واصفا تلك العلاقات بالتاريخية والقوية والمتميزة بين البلدين والشعبين، مؤكدًا أن البعثات الثقافية والفنية من أم الدنيا مصر تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعهما للعمل سويا لبناء مستقبل مشرق .



وأعدت الوزارة خريطة احتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تتميز بالثراء والتنوع وتعدد الأنشطة الابداعية التبادلية بين الوطن ودول القارة السمراء باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للبلاد كما تبرز أهمية دور القوة الناعمة في التواصل بين شعوب الأرض الواحدة في حوار للثقافات لا ينقطع ويرمى إلى التفاهم والتعارف بهدف الاندماج والتكامل وتقريب المسافات بين أبناء القارة.



وتستثمر الفعاليات لإبراز ملامح الحضارة المصرية وإلقاء الضوء على ألوان الفكر والفن الحديث والمعاصر فى حوار يجمع أدباء وفنانى وفرق أبناء الأرض الواحدة.