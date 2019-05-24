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أخبار العالم

بسبب الانتخابات الأوروبية..بريطانيا في ورطة ومخاوف من مواجهة دعوى قضائية

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية قد تواجه دعوى قضائية بسبب عدم تصويت المواطنين في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأوضحت أن الحكومة تواجه دعوات لإجراء تحقيق عاجل في معاملة مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية بعد أن أفاد كثير من الناس بحرمانهم من حقهم الديمقراطي في التصويت.

وأوضح ناخبون بمختلف عموم البلاد المشكلات الكبيرة التي واجهتهم خلال العثور على أسمائهم عبر السجل بسبب أخطاء كتابية من قبل المجالس المحلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم: " الوضع كان فضيحة، عرفنا أنها قادمة، وأن الحكومة قد يكون لديها قضية للرد عليها في المحكمة.

ونقلت الصحيفة عن أنيلي هوارد، وهي محامية متخصصة في قانون الاتحاد الأوروبي، قولها إن الحكومة معرضة لخطر مقاضاتها.

وقالت إن هناك انتهاكات متعددة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المادة 20 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن مواطني الاتحاد الأوروبي 'لهم الحق في التصويت ... بموجب نفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو تلك الدولة".

وأضافت: "إذا طُلب من مواطني الاتحاد الأوروبي ملء استمارات إضافية لا يتمتع بها مواطنو المملكة المتحدة ، فهذا تمييز". كان للمعاهدة "تأثير مباشر" ، بمعنى أنه يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي اللجوء مباشرة إلى المحكمة.

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