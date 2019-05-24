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أخبار العالم

خلف شعوبًا تدعو له..الإمارات تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
تحتفي دولة الإمارات في 19 رمضان من كل عام بـ "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى. 

رَحِـم الله رجـلًا كـان أبًا لِأُمـه💙،. #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد 

اللهم ارحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد 
#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد_19_رمضان 

#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد
اللهم ارحم شيخًا خلف شعوبًا تدعو له


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خلف شعوبًا تدعو له..الإمارات تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد

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