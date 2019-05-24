ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد ثروت رجل عجوز فى سبع البرمبة.. صورة

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:33 م
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان محمد ثروت، الأفيش الثاني لفيلم "سبع البرمبة" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر ثروت على الأفيش برفقة رامز جلال ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد، حيث يجسد من خلال الفيلم شخصية رجل عجوز.

وعلق على الأفيش قائلا: "انتظروا سبع البرمبة فى عيد الفطر إخراج محمود كريم".

"سبع البرمبة" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر رامز في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأسا على عقب، بسبب انتحال عدة شخصيات من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

ترشيحاتنا

مازال متراجعا.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 -5- 2019

بسبب صفقة القرن.. بيان صادم من سلطنة عمان لـ إسرائيل

الدولار تحت والجنيه فوق.. تراجع العملة الخضراء 103 قروش منذ بداية 2019.. الاتجاه للإنتاج بعد ركود السلع المستوردة أهم الأسباب.. و7 مؤشرات تعزز المزيد من التعافي للعملة المصرية

البوري يتراجع جنيها.. أسعار السمك اليوم الجمعة 24 -5- 2019

تحت شعار لن نرضخ لأي ضغوط.. الزمالك يتمسك بمواجهة الأهلي بعد كأس الأمم الأفريقية

تيريزا ماي تنهار من البكاء أثناء إعلان استقالتها.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. فرخة مشوية بالثوم وطاجن بطاطس بالكبد والقوانص وقرع بالكوارع.. والحلو: جلاش مكعبات

بإطلالة عصرية.. شذى حسون تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور