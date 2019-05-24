محمد ثروت رجل عجوز فى سبع البرمبة.. صورة

نشر الفنان محمد ثروت، الأفيش الثاني لفيلم "سبع البرمبة" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر ثروت على الأفيش برفقة رامز جلال ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد، حيث يجسد من خلال الفيلم شخصية رجل عجوز.



وعلق على الأفيش قائلا: "انتظروا سبع البرمبة فى عيد الفطر إخراج محمود كريم".



"سبع البرمبة" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر رامز في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأسا على عقب، بسبب انتحال عدة شخصيات من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.



ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وتأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.



