الأزهر في أسبوع.. مجلس الشيوخ الكندي يشيد برؤية المؤسسة المستنيرة.. الإمام الأكبر: تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش.. واختتام أعمال قافلة البحوث الإسلامية بالمدن الجديدة..صور

مجلس الشيوخ الكندي يشيد برؤية الأزهر المستنيرة

شيخ الأزهر: تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش

قافلة "البحوث الإسلامية" تختتم عملها بعد ثلاثة أيام عمل بالمدن الجديدة

الإمام الأكبر يوضح معنى الرجال قوامون على النساء

منهجه يرسخ للمحبة.. مأدبة إفطار فى إندونيسيا احتفالًا بـ يوم الأزهر



في البداية، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جورج فيري، رئيس مجلس الشيوخ الكندي، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.



وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر أعرق مؤسسة تعليمية لا تزال تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، حيث يدرس فيها ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم الأزهر بدور اجتماعي هام في مصر بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي، ويعد بيت العائلة المصرية أحد أهم المؤسسات التي يقوم الأزهر من خلالها بهذا الدور بالتعاون مع الكنيسة المصرية.



وأضاف فضيلته أن الأزهر حرص على مد جسور التواصل والحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، ودعا إلى ترسيخ مفهوم المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين، ونبذ مصطلح الأقليات، ونجح الأزهر في تحقيق تواصل حقيقي بين الشرق والغرب، معربًا عن استعداد الأزهر لتوثيق أواصر التعاون مع كندا كواحدة من الدول التي تمثل نموذجًا للتعايش والتسامح الاجتماعي على أرضها.



من جانبه قال وفد مجلس الشيوخ الكندي إن خطاب الأزهر الوسطي يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أن لديه رؤية مستنيرة تمكن للشباب والمرأة في المجتمع.



وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ الكندي تقديرهم للنجاحات التي حققها الأزهر لتحقيق التواصل مع مختلف الأديان ومواجهة العنف حول العالم.



كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له، مبينًا أن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.



ومن جانبه قدم وفد الطائفة الإنجيلية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، ولمصر بدوم الأمن والاستقرار، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر يمثل أكبر قامة دينية في العالم الإسلامي.



واختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي إلى المدن الجديدة اليوم عملها؛ حيث انتشر وعاظ الأزهر الشريف على مدار ثلاثة أيام في مدن: العبور، الشروق، بدر، وشهدت القافلة ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب المواطنين.



وتناولت القافلة في لقاءاتها سبل الاستثمار الأمثل لهذه الأيام في العودة إلى الله والتحلي الأخلاق الحسنة وإرساء مبادئ السلم المجتمعي مع الناس، بالإضافة إلى دعوة الشباب للوعي بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، من خلال بيان النماذج المتميزة من الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.



كما ركزت اللقاءات على دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة.



وتناولت اللقاءات أيضا الحديث عن الانتصارات العظيمة في هذا الشهر المبارك، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.



كما أكدت اللقاءات على ضرورة الاستفادة من رمضان في تنمية قيم الرحمة والتكافل والتعاون وأثرها في استقرار المجتمع، وإشاعة روح التراحم والتعاون بين الناس.



وقال فضيلة الإمام الأكبر إن البعض يوجه الطعن إلى الإسلام من منطلق فهم مغلوط لمبدأ القوامة، والإدعاء بأنها تهدم مبدأ المساواة، والرد على ذلك أن المساواة في الأديان وفي الفلسفات المثالية والميتافيزيقية والإلهية وحتى فى منطق العقل السليم، لا تكون إلا فيما يقبل المساواة, لأن المساواة بين مختلفين ينتج عنها الضرر والظلم، والمساواة في الإسلام مشروطة بألا تتحول إلى ظلم.



وأضاف فضيلته خلال برنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري، أن مفهوم القوامة لا يستلزم أفضلية الرجل على المرأة, ولكنها تعني قدرته على قيادة الأسرة, وبين فضيلته أن الدليل على أن قوامة الرجل لا تعني أفضليته على المرأة فى كل شيء هو أن الشرع أعطى المرأة ذمه مالية مستقلة، فمن حقها أن تبيع وتشتري وتتاجر، وليس للزوج أن يقترب من هذه الثروة التى تمتلكها إلا إن أعطته هي برضاها، فالرجل ليس له قوامة على الذمة المالية للمرأة، بينما نجد أن الذمة المالية للزوج مشمولة بحقوق الزوجة وليست مستقلة.



من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد قريش شهاب الرئيس الشرفي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بأندونيسيا أن الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي، هو منارة العلم والمعرفة، والعلماء يأتون إليه من كل حدب وصوب لينهلوا من علمه الواسع المستنير، موضحًا أن خريجي الأزهر فقط هم الذين ينتهجون هذا المنهج الذي يرسخ للمحبة والتناغم والتعايش المشترك.



جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامها فرع المنظمة احتفالا بيوم الأزهر، بجاكرتا، بحضور الدكتور عبد الرحمن محمد فاخر نائب وزيرة الخارجية الإندونيسية، و الدكتور حسن ويرايودا وزير الخارجية الأسبق ، ورئيس فرع المنظمة الدكتور محمد زين المجد.



من جانبه، قال حسن ويرايودا الذي كان سفيرا لإندونيسيا بالقاهرة إنه شاهد على حب مصر الكبير حكومة وشعبا لإندونيسيا حيث كانوا يمدون يد العون للطلبة الإندونسيين بالأزهر إبان الأزمة الاقتصادية الإندونيسية.



بدوره، أكد الدكتور فاخر ضرورة وجود المنهج الأزهري في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الخارجية.



وأشار الدكتور محمد زين المجد إلى كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى أن أمل الأزهر في الخريجين بأندونيسيا كبير لتأكيد الوسطية والأخوة الإنسانية في العالم.



حضر الاحتفال أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة المصرية وعدد من أعضاء البعثة الأزهرية بإندونيسيا، وأعضاء الهيئة الدبلوماسية بسفارات الدول الصديقة، إلى جانب ما لا يقل عن مائة خريج وخريجة.



شهدت مشيخة الأزهر، عدة أحداث وفعاليات مهمة خلال الأسبوع الجاري، كان أبرزها استقبال الإمام الأكبر لوفد من مجلس الشيوخ الكندي واختتام قافلة مجمع البحوث الإسلامية أعمالها بالمدن الجديدةونستعرض في هذا التقريرالتالي أبرز هذه الأحداث...