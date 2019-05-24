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شاهد.. رئيس الوزراء البريطانية تعلن استقالتها رسميا

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:14 ص
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
ندى فتح الله
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إنه في عام 2016 عبر الشعب البريطاني عن رغبته للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "ماي" خلال كلمة لها اليوم الجمعة، أنها فعلت ما بوسعها لتحقيق أغراض الشعب البريطاني، ولحمايته، قائلة: " للأسف لم أفلح".

وأضافت "تريزا ماي" أنه من الأفضل للشعب وللبلاد تولي شخص جديد منصب رئاسة الوزراء، وأنها فخورة بما قدمته خلال الفترة الماضية.

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