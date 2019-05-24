تنفيذ 9 مشروعات تنموية بـ43 مليون جنيه في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه.
وأكد يوسف أنه تم تنفيذ مشروع لإقامة وحدة حماية مدينة بالداخلة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ووحدة آخري بالفرارة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ووحدة محلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ووحدة أخرى قرى درب الأربعين بمركز باريس بتكلفة 2.4 مليون جنيه.
وأضاف، أن المديرية تواصل تنفيذ مشروع مبني إداري لمركز شباب قرية العروبة بالداخلة بتكلفة مليون جنيه، ووحدة حاضنة المشروعات الصغيرة بالتعاون مع مؤسسة الجنوب مع الجنوب الايطالية بتكلفة مليون جنيه، و2 حمام سباحة تدريبي بمدينتي بلاط والداخلة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتطوير صالة الإنتاج بمجمع التمور بالخارجة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وترميم مدينة بلاط الإسلامية بعد إسناد المشروع لجهاز الخدمة الوطنية بتكلفة 16.5 مليون جنيه.