تنفيذ 9 مشروعات تنموية بـ43 مليون جنيه في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه.





وأكد يوسف أنه تم تنفيذ مشروع لإقامة وحدة حماية مدينة بالداخلة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ووحدة آخري بالفرارة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ووحدة محلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ووحدة أخرى قرى درب الأربعين بمركز باريس بتكلفة 2.4 مليون جنيه.



