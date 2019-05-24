بالأسماء..إصابة 6 ليبيين فى حادث سير بـ بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، يحملون الجنسية الليبية، بكدمات وكسور وجروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حادث مروري بالطريق الزراعي في بني سويف، أمام قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ونقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي أمام قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، إثر انقلاب سيارة ملاكي.



ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



وتبين أن المصابين 6 أشخاص لعائلة ليبية الجنسية، نقلوا لتلقي العلاج والإسعافات بمستشفى ناصر العام، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.



تبين أن المصابين هم: "رابحة سيف النصر، ٣٥ عاما، ليبية الجنسية، مصابة كدمات والآلام بالظهر، وأبنائها: صافية سعد علي، عامان، ومصابة جرح بالأذن، ودعاء، 9 أعوام، ومصابة بجروح بالرقبة واشتباه كسر بالساق الأيسر، وآية، 10 أعوام، ومصابة اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وعلي، 15 عاما، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، بالإضافة إلى والد الأطفال "سعد علي عبدالسلام"، 45 عاما، مصاب كسر مضاعف بالقدم اليمنى.