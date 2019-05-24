1000 سيارة انتظرت في الممنوع.. ضبط ثلاثة آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستمرار شن الحملات للعمل على تحقيق السيولة المرورية المنشودة وحل كافة القضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية.





وواصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، الحملات المرورية التى أسفرت عن ضبط 1021 مخالفة للانتظار في الممنوع خلال 24 ساعة.





كما ضمت المخالفات التى تمكنت الحملات المرورية بمختلف أنحاء محافظة الجيزة في ضبطها، 2994 مخالفة مرورية متنوعة، جاء بينهم ضبط 15 سائقا لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدرات في شوارع وميادين الجيزة.





بينما تم ضبط 28 مخالفة مرورية للمواقف العشوائية بمطالع ومنازل الكباري، و27 مخالفة لعدم استخدام حزام الأمان ، و5 مخالفات لحملات السرفيس.



