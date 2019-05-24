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رياضة

بعد رفض رحيله عن طنطا.. إسلام طارق يكشف تفاصيل محاولة الزمالك لضمه.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:14 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قال إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، إن نادي سموحة حاول ضمه وتحدث مع محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري من أجل ضمه في أي وقت.

وأضاف طارق، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك حاول ضمه خلال الموسم قبل السابق، ولم يتم الموافقة على رحيله لأنه لم يكن هناك بديل له وكان من ضمن العناصر الأساسية ضمن فريق أبناء السيد البدوي.

وكشف إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، أن عقده في طنطا سينتهي الموسم المقبل وحينها سيقرر البقاء أو الرحيل، مؤكدا أن جمهور طنطا له دور مساعد في صعود الفريق.

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