بعد الصعود للدوري الممتاز.. إسلام طارق يتحدث عن كواليس استمراره في نادي طنطا.. فيديو

قال إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، إن بعد هبوط النادي إلى الدرجة الثانية تمسك به الفريق حتى صعد الفريق إلى الدوري الممتاز مجددا.



وأضاف إسلام طارق، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد،أن اللاعبين الباقين في الفريق كانوا من ضمن عناصر الفريق الأساسية ولذلك تم الإبقاء عليهم داخل صفوف الفريق.



وكشف إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، أنه بعد هبوط الفريق تحدث معه الكابتن علاء عكاشة مدير الكرة في النادي وأقنعه بالبقاء وأنه سوف يصعدون مرة أخرى إلى دوري الأضواء والشهرة.