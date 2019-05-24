ميري يطالب نقابة الصحفيين بالانضمام للاتحاد الدولي

قال خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه عقب تجميد عضوية إسرائيل بالاتحاد الدولى للصحفيين، فإنه لا مانع من انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد.



وأضاف خالد ميري، في تصريحات له، أنه يرى ضرورة انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد، مشيرًا إلى أن الأمر سيطرح على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنه، مضيفا أن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب يأتي للتنسيق لانتخابات الدولي للصحفيين ومناقشة خطة عمل الاتحاد خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد، يعقد اليوم الجمعة، اجتماع الأمانة العامة له بأحد فنادق القاهرة لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميرى الأمين العام ومناقشة التقرير المالى المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالى وإقرار محضر الجلسة الماضية.



كما تناقش الأمانة العامة للاتحاد خلال اجتماعها الاتفاق على نقاط معينة خاصة بانتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين.