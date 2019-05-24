الكشف على 1503 مواطنين في قافلة طبية بقرية المسيد ببني سويف.. صور

نظمت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع فريق القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية العلاجية وكل من الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات تم عمل قافلة طبية بقرية المسيد مركز اهناسيا مكونة من 13 عيادة تضم 12 تخصصا.





وتم الكشف في القافلة على 1503 مرضى منهم معمل دم 218، معمل طفيليات 45 ، حالات الأشعة 4 ، تم تحويل 26 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ، نفقة دولة 2 ، موجات فوق صوتية 2 ، رسم قلب 3 حالات تثقيف صحى 139 سيدة.



