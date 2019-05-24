بعد إلغائها.. تحديد موعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى برلين



قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبرلين، التي ألغيت قبل فترة وجيزة للغاية من موعدها المقرر، تحدد لها موعد جديد يوم 31 مايو أيار.



وكان من المقرر أن يزور بومبيو ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن الزيارة ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعراق.



وقالت المتحدثة إن ميركل ستشدد في المحادثات على أنه يتعين حل التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووي ودورها في الشرق الأوسط على نحو سلمي.