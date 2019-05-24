تعليمات مشددة.. حظر الكلام عن منظومة تصحيح امتحانات أولى ثانوي على السوشيال ميديا

أصدر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، تعليمات عاجلة لجميع المعلمين المشاركين في تقدير درجات امتحان أولى ثانوي.



حيث نصت هذه التعليمات على أنه ليس من المناسب تبادل معلومات فنية عن التصحيح في مواقع التواصل الاجتماعي أمام عموم الناس، وذلك حرصًا على سلامة أسرار عمليات التصحيح.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستكمل طلاب أولى ثانوي امتحاناتهم بعد غد الأحد وتستمر حتى أول يونيو 2019، وستكون امتحاناتهم القادمة وفقا للجدول المعلن كالتالي:



* الأحد 26 مايو 2019 : الرياضيات



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا )



* الاثنين 27 مايو 2019 : الفلسفة



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* الثلاثاء 28 مايو 2019 : الفيزياء



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* الأربعاء 29 مايو 2019 : التاريخ



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* الخميس 30 مايو 2019 : الكيمياء



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)





* السبت 1 يونيو 2019 : اللغة الأجنبية الأولى



(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا).