ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعليمات مشددة.. حظر الكلام عن منظومة تصحيح امتحانات أولى ثانوي على السوشيال ميديا

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:03 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أصدر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، تعليمات عاجلة لجميع المعلمين المشاركين في تقدير درجات امتحان أولى ثانوي.

حيث نصت هذه التعليمات على أنه ليس من المناسب تبادل معلومات فنية عن التصحيح في مواقع التواصل الاجتماعي أمام عموم الناس، وذلك حرصًا على سلامة أسرار عمليات التصحيح.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستكمل طلاب أولى ثانوي امتحاناتهم بعد غد الأحد وتستمر حتى أول يونيو 2019، وستكون امتحاناتهم القادمة وفقا للجدول المعلن كالتالي:

* الأحد 26 مايو 2019 : الرياضيات

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا )

* الاثنين 27 مايو 2019 : الفلسفة

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الثلاثاء 28 مايو 2019 : الفيزياء

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الأربعاء 29 مايو 2019 : التاريخ

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* الخميس 30 مايو 2019 : الكيمياء

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا)


* السبت 1 يونيو 2019 : اللغة الأجنبية الأولى

(طلاب المدارس الحكومية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا – وطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا).

موضوعات متعلقة

التعليم: طلاب أولى ثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية يؤدون امتحانات مايو إلكترونيا

التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها دون تأجيل

ورقي أو إلكتروني متفرقش.. المسئولون لطلاب أولى ثانوي: محتوى الامتحان أهم من وسيلته.. 50% تكفي لتصعيدكم لـ 2 ثانوي.. اشحنوا التابلت وشريحته.. ولا تدخلوا اللجان بالموبايل

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية عبر التابلت اليوم

السيستم نجح.. 385 ألف طالب يؤدون امتحانات اولى ثانوي إلكترونيا اليوم بلا مشاكل

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يمتحنون في الجغرافيا .. اليوم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يفتتح خطبة الجمعة من السيدة نفيسة بسؤالين.. فيديو

في صورة نادرة.. تعرف على الطفل الجالس ببساطة بجوار الملك سلمان

بسبب صفقة القرن.. بيان صادم من سلطنة عمان لـ إسرائيل

رغم وفاته.. زوج عزيزة جلال يخطف قلوب المشاهدين.. فيديو

عشرة أيام.. السعودية تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر 1440

بعد فشل مفاوضات نتنياهو وليبرمان.. الليكود يهدد بإعادة الانتخابات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية لافتة..صور

عاش هنا يوثق تحول عبد الغني السيد من إستورجي لـ مطرب.. وكواليس إجبار الملك فاروق له على تطليق زوجته

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور