بينهم صحفيين ومسؤولين.. فيسبوك تعطل مئات الحسابات لنشطاء من غزة

قال نشطاء فلسطينيون، على صفحات التواصل الاجتماعي، إن إدارة فيس بوك عطلت المئات من الحسابات الخاصة بهم.



وشمل تعطيل الحسابات صحفيين محليين ومسؤولين في قطاع غزة مثل حساب الناطق باسم وزارة الصحة د أشرف القدرة ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف وعدد من الصحفيين والنشطاء.



من جهته استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني الهجمة الشرسة وغير المبررة التي أقدمت عليها إدارة فيسبوك في إطار محاربة المحتوي الفلسطيني، والتي جاءت آخر فصولها بإغلاق مئات الحسابات الفاعلة لناشطين فلسطينيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



واعتبر التجمع الإعلامي الفلسطيني في بيان له إن مثل هذه الإجراءات منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وفيها رضوخ لمطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن إخماد وتغييب الصوت الفلسطيني بالرغم من حملات الاستهداف والملاحقة المتواصلة للصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية والتي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة .



وأكد التجمع الإعلامي أن إجراءات إدارة "فيسبوك" الأخيرة، تعتبر تنكرا للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها والتي تقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة ومزعومة لحرية الرأي والتعبير لمستخدمي "فيسبوك".



وطالب في التجمع الإعلامي الفلسطيني إدارة "فيسبوك" بالتراجع فورا عن كل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها بحق المؤسسات الإعلامية والشخصيات الإعلامية الفلسطينية، وإلى احترام مبادئها التي تزعم أنها قامت من أجلها والمتمثلة في الحق في النشر وحرية التعبير.



ودعا الجهات المعنية إلى العمل الصحفي محليًا ورسميا ودوليا، إلى التدخل العاجل لوقف المجزرة التي يتعرض لها الإعلام الفلسطيني من قبل أعداء الحق والإنسانية.